Coface: dans le vert, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Coface gagne près de 2% à Paris, bénéficiant d'une analyse positive d'Oddo BHF qui a confirmé sa note 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 13,3 à 14 euros, compte tenu du relèvement de sa prévision de résultat net pour la compagnie d'assurance-crédit et de la bonne croissance de l'activité.



Le bureau d'études estime que la sinistralité du groupe devrait encore rester excellente au deuxième trimestre 2022, et que son bilan reste très solide, avec une marge de solvabilité à fin juin à un niveau toujours très confortable.



'Même si la sinistralité devrait se normaliser graduellement au second semestre 2022, le titre devrait continuer d'offrir un rendement très élevé et bénéficie de leviers de croissance à long terme (information)', juge Oddo.





Valeurs associées COFACE Euronext Paris +1.59%