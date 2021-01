Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : 'bear trap' sous 8,2E,se redresse au-dessus des 8,5E Cercle Finance • 28/01/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - Coface invalide la cassure du support des 8,2E (du 18 et 31/12/2020) et se redresse au-dessus des 8,5E. Le titre effectue le grand écart en intraday entre 7,63E et 8,5E: le titre se retrouve en situation de retracer le récent record des 9,07E du 21 janvier au lieu de basculer en direction des 7,3E des 9 et 10 septembre.

