Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : acquisition de GIEK Kredittforsikring Cercle Finance • 05/02/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - Coface annonce avoir signé avec le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Pêche du royaume de Norvège un accord portant sur l'acquisition de GIEK Kredittforsikring. GIEK Kredittforsikring regroupe les activités d'assurance-crédit export de court terme précédemment souscrites par l'agence de crédit export norvégienne GIEK. En 2018, la société a émis un total d'environ 9ME (92MNOK) de primes brutes sur un portefeuille essentiellement export. Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré : ' Cette nouvelle opération confirme la dynamique de croissance de Coface, capable de se développer de manière sélective tant de manière organique que par acquisitions. Quelques semaines après la validation de notre modèle interne partiel, cette opération vient clôturer avec succès notre plan stratégique. '

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +0.53%