Coface : -5% vers 11,1E, pulvérise le plancher des 11,28E information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 12:02









(CercleFinance.com) - Coface chute de -5% vers 11,1E, mais ce n'est pas le plus dommageable : le titre pulvérise le plancher des 11,28E pour tester celui des 11E du 16/11/2022 (il y a 1 an jour pour jour), au risque de dévisser en direction des 10,49E du 13/10/2022... puis du plancher des 9,8Edu 29/08 au 29/09/2022.





Valeurs associées COFACE Euronext Paris -5.38%