Coface : -12% vers 11,15E, au niveau du 4 octobre

(CercleFinance.com) - Coface plonge de -12% vers 11,15E, effaçant tous ses gains depuis le 4 octobre suite à la décision de Natixis de céder le solde de sa participation au capital (soit 15,1 millions d'actions) auprès d'un pool d'institutionnels à un prix unitaire de 11,55E, soit un montant total de 174,15 millions d'euros.

L'assureur américain spécialisé Arch Capital Group en devient le 1er actionnaire avec une participation de près de 30%.

L'ex-plancher des 11,64E du 26/11 devient la première résistance court terme.





