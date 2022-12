Coeur artificiel: sélectionné par l'EIC, Carmat recevra jusqu'à 17,5 millions d'euros

(AOF) - Carmat annonce avoir obtenu un financement mixte pouvant atteindre 17,5 millions d’euros en tant que lauréat de l’accélérateur du Conseil Européen de l’innovation (EIC Accelerator). Le fabricant du cœur artificiel Aeson recevra ce financement car il a été sélectionné par le Conseil Européen afin d’intégrer son programme d’accélération qui distingue les entreprises les plus innovantes en Europe.

Carmat précise qu'il s'est vu attribuer l'enveloppe maximale possible dans la cadre de ce programme, à savoir une subvention non-dilutive de 2,5 millions d'euros destinée notamment à accompagner l'industrialisation d'Aeson, et un financement optionnel en fonds propres du fonds du Conseil Européen de l'innovation d'un montant de 15 millions d'euros, destiné en particulier à soutenir la commercialisation d'Aeson en Europe.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.