Cocoon se positionne sur la santé individuelle des seniors entre 45 et 70 ans

(AOF) - Filiale du groupe Adelaïde, spécialisée dans la distribution d’assurances santé et prévoyance destinée aux particuliers, Cocoon présente sa nouvelle identité, l’évolution de son positionnement et sa future campagne de communication. 55% des assurés 45-70 ans (et jusqu'à 66% pour les retraités) ressentent une certaine méfiance à l'égard des complémentaires santé en ligne, alimentée par l'absence ou les faibles possibilités de contact et de personnalisation. Cocoon a décidé de leur apporter une réponse.

Cocoon a alors revu son positionnement et ses codes d'expression pour répondre spécifiquement aux besoins des 45 et 70 ans ; une période de la vie où se concentrent de nombreux évènements impactant leur quotidien (achat d'un bien immobilier, déménagement, mariage, séparation/divorce, départ des enfants du domicile, auto-entreprenariat, retraite, maladie...).

Dans un contexte économique instable et face à des évolutions importantes sur le marché des assurances santé (100% santé, ralentissement des levées de fonds pour les Assurtechs américaines), Cocoon opère un tournant stratégique, valorisant autant son expertise sur le segment des 45/70 ans que la relation de confiance durable avec les assurés.

Cocoon se différencie par une garantie des frais de santé anticipés et stables pour permettre à ces seniors d'aborder leur quotidien plus tranquillement. Son approche en s'appuie sur son offre requalifiée dans 40% des cas par téléphone.

" En misant sur l'accompagnement et la personnalisation, nous voulons instaurer une relation de confiance durable avec les assurés, apporter de la sérénité dans la gestion de leurs frais de santé et favoriser les conditions de leur épanouissement à chaque moment de leur vie " souligne Jean-Sébastien Nénon, DG de Cocoon.