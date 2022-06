Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola: vers le lancement d'un prémix avec Jack Daniel's information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 16:35









(CercleFinance.com) - Coca-Cola a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec le groupe de spiritueux Brown-Forman en vue de lancer un cocktail 'prémix' en canette associant sa célèbre boisson gazeuse au whisky Jack Daniel's.



Pour Lawson Whiting, le directeur général de Brown-Forman, le projet va permettre de regrouper au sein d'un même produit deux marques emblématiques de la culture américaine.



Jack Daniel's proposait déjà des boissons prêtes à l'emploi depuis une trentaine d'année, mais sans pouvoir utiliser la marque commerciale Coca-Cola.



Les deux partenaires disent vouloir commercialiser leur produit commun sur l'ensemble des marchés mondiaux, avec un premier lancement prévu au Mexique d'ici à la fin de l'année.



La teneur en alcool de la cannette de 33 cl se situera autour de 5%, mais pourrait varier selon les pays, indiquent dans un communiqué les deux groupes, qui prévoient aussi de proposer une version 'sans sucre' de leur cocktail.





