Coca-Cola va supprimer des emplois dans le cadre d'une restructuration

Reuters • 28/08/2020 à 13:32









28 août (Reuters) - Coca-Cola KO.N a annoncé vendredi son intention de réduire ses effectifs dans le monde dans le cadre d'un plan de restructuration. Le géant américain des sodas n'a pas précisé le nombre de postes concernés mais a dit vouloir notamment supprimer 4.000 emplois via des départs volontaires aux Etats-Unis, au Canada et à Porto Rico. Coca-Cola va verser entre 350 et 550 millions de dollars (294-461 millions d'euros) d'indemnités de départs dans le cadre de ce plan. (version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées COCA-COLA CO NYSE +0.17%