Coca-Cola va investir 10 milliards de dollars dans les infrastructures américaines d'ici 2030

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Coca-Cola KO.N a annoncé mardi son intention d'investir 10 milliards de dollars dans les infrastructures aux États-Unis, l'un de ses principaux marchés, entre 2026 et 2030.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ces dépenses prévues comprennent des projets déjà annoncés en Californie, au Colorado, en Alabama, à New York et dans d'autres États, a précisé l'entreprise.

* Ces 10 milliards de dollars représentent un chiffre à l'échelle du système et ne sont pas uniquement les propres dépenses d'investissement de Coca-Cola; ils incluent également celles de ses partenaires embouteilleurs, a déclaré lundi John Murphy, directeur financier, au magazine Fortune. Coca-Cola n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

* En juillet, l’entreprise avait prévu des dépenses d’investissement d’environ 2,2 milliards de dollars pour l’exercice fiscal.

* La société a également indiqué que son réseau américain avait contribué à hauteur de 85 milliards de dollars au produit intérieur brut des États-Unis en un an seulement et soutenu près d’un million d’emplois, selon une étude indépendante commanditée par le géant des boissons.

* Le réseau Coca-Cola comprend la société et ses partenaires embouteilleurs.

* L’entreprise a indiqué que le réseau avait dépensé environ 37 milliards de dollars auprès de fournisseurs américains et avait versé 177 millions de dollars à des programmes communautaires, en collaboration avec la Fondation Coca-Cola et la Fondation Coca-Cola Scholars.

* Il s’agit de la deuxième étude menée par Coca-Cola, la première ayant été publiée en septembre 2023.