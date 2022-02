Coca-Cola soutenu par les ventes hors domicile

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Coca-Cola a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre 2021, le géant américain du soda a réalisé un bénéfice net de 2,414 milliards de dollars, contre 1,456 milliard un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 45 cents contre un consensus de 41 cents. Le chiffre d'affaires s'est établi à 9,464 milliards, contre 8,611 milliards au quatrième trimestre 2020. Wall Street visait 8,986 milliards. Les ventes hors domicile ont bondi tandis que les ventes dédiées à la consommation à domicile sont restées solides, a salué le groupe.

