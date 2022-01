Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Coca-Cola signe un partenariat avec Constellation Brands information fournie par AOF • 07/01/2022 à 14:46



(AOF) - Coca-Cola Co. et Constellation Brands ont signé partenariat pour une nouvelle version alcoolisée de la marque de boisson gazeuse Fresca. Le lancement aux États-Unis est prévu pour 2022. Selon Constellation Brands, les boissons alternatives pour adultes, y compris les cocktails prêts à boire, constituent un segment de près de 8 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel attendu de 15 à 17% au cours des trois prochaines années. En outre, Fresca connaît un regain de popularité, devenant la marque de boisson gazeuse à la croissance la plus rapide du portefeuille de Coca-Cola.