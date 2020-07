Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola-Reprise des ventes en vue après le "trimestre le plus difficile de l'année" Reuters • 21/07/2020 à 15:25









21 juillet (Reuters) - Coca-Cola KO.N a fait état mardi d'un rebond de la demande pour ses produits après une baisse de 28% de son chiffre d'affaires ajusté au deuxième trimestre, conséquence des fermetures d'établissements imposées à travers le monde pour freiner la propagation du coronavirus. Le titre Coca-Cola KO.N grimpait de 2% avant l'ouverture des marchés à Wall Street. Le géant américain, dont la moitié des revenus dépend de ses ventes de boissons gazeuses auprès des restaurants et des cinémas, a été sévèrement pénalisé par les restrictions des gouvernements destinées à juguler la crise sanitaire. "Nous estimons que le deuxième trimestre restera le plus difficile de l'année", a déclaré le président-directeur général du groupe James Quincey, cité dans un communiqué. Le chiffre d'affaires ajusté de Coca-Cola KO.N est tombé à 7,18 milliards de dollars (6,28 milliards d'euros) au deuxième trimestre clos le 26 juin dernier, ce qui correspond aux prévisions des analystes de Wall Street collectées par Refinitiv. L'assouplissement des mesures de confinement prises dans le cadre de la crise sanitaire a cependant permis à Coca-Cola KO.N de réduire ce déclin à 10% au mois de juin. Le bénéfice net par action du groupe s'est élevé à 42 cents, hors éléments exceptionnels, soit deux cents de plus que la moyenne des prévisions des analystes. Le résultat net attribuable aux actionnaires du groupe a baissé de 32% pour s'établir à 1,78 milliard de dollars (1,56 milliard d'euros) contre 2,61 milliards de dollars (2,28 milliards d'euros) un an plus tôt. (Nivedita Balu; version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées COCA-COLA CO NYSE +3.71%