Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola : profite d'une analyse positive Cercle Finance • 09/01/2020 à 17:19









(CercleFinance.com) - Les actions Coca-Cola sont actuellement en hausse de plus de 1% à la Bourse de New York profitant d'une analyse positive de Credit Suisse. Le bureau d'analyses a relevé sa recommandation sur le titre Coca-Cola à 'surperformance', avec un objectif de cours de 64 dollars, citant les avantages des changements structurels du fabricant de boissons. Avec ces changements structurels terminés, l'effet de levier opérationnel devrait s'améliorer à mesure que le topline s'accélère, a indiqué le bureau d'analyses dans une note de recherche. Credit Suisse a déclaré qu'il prévoyait une croissance des revenus dans la fourchette supérieure de 4% à 6% pendant plusieurs années, entraînant une augmentation de la marge et donc des bénéfices et des flux de trésorerie avant le consensus.

Valeurs associées COCA-COLA CO NYSE +1.37%