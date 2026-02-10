Coca-Cola prévoit une faible croissance de son chiffre d'affaires en 2026 en raison d'une demande de sodas en dents de scie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les hausses de prix compensent l'augmentation des coûts des intrants, mais pèsent sur la demande

Coca-Cola mise sur les sodas sans sucre, les boissons pour sportifs et les thés en bouteille

Les actions chutent car les ventes trimestrielles sont inférieures aux attentes du marché

Coca-Cola KO.N a prévu mardi une faible croissance de son chiffre d'affaires pour 2026 après avoir manqué les attentes du quatrième trimestre, alors que la demande de sodas s'est affaiblie en Amérique du Nord et en Asie, ce qui a fait baisser ses actions d'environ 4 % dans les échanges de pré-marché.

La société a augmenté les prix de ses boissons pour compenser la hausse des coûts des intrants, pesant sur les budgets des consommateurs américains en proie à l'inflation et de plus en plus à la recherche d'options de garde-manger moins chères.

Son rival PepsiCo PEP.O a déclaré la semaine dernière qu'il réduirait les prix de ses principaux en-cas tels que Lay's et Doritos , alors que les consommateurs s'opposent à plusieurs séries d'augmentations de prix au cours des dernières années.

Les volumes unitaires globaux de Coca-Cola ont augmenté de 1 % au cours du trimestre, conformément à la croissance enregistrée au cours des trois mois précédents. Ils sont restés stables sur l'ensemble de l'année, tandis que les prix, qui ont augmenté de 4 % sur l'année, ont contribué à la performance.

Coca-Cola a également misé sur la croissance des sodas sans sucre, des boissons pour sportifs et des thés en bouteille, car les consommateurs américains se tournent vers des options à faible teneur en sucre dans un contexte d'adoption accrue de médicaments amaigrissants qui suppriment l'appétit.

PepsiCo a déclaré qu'il misait sur le contrôle des portions pour stimuler la demande de ses en-cas. Coca-Cola a investi dans des produits tels que le lait Fairlife, infusé de protéines, pour répondre à la demande des consommateurs soucieux de leur santé.

La croissance en volume est restée stable dans la région Asie-Pacifique au cours du trimestre, l'entreprise luttant contre une évolution croissante vers des marques régionales.

Coca-Cola a déclaré un chiffre d'affaires de 11,82 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 12,03 milliards de dollars. Sur une base ajustée, elle a gagné 58 cents par action, contre des estimations de 56 cents, selon des données compilées par LSEG.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires organique de 2026 augmente de 4 % à 5 %, contre des estimations de croissance de 5,3 % et une hausse de 5 % en 2025. Elle prévoit une croissance du bénéfice annuel ajusté par action de 7 % à 8 %, contre une hausse de 7,9 % attendue.