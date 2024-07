Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Coca-Cola: prévisions relevées, gains de parts de marché information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - Coca-Cola a dévoilé mardi des résultats supérieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre et relevé dans la foulée ses objectifs annuels à la faveur de gains de parts de marché.



Le groupe d'Atlanta a fait état d'un chiffre d'affaires net en hausse de 3% sur les trois mois clos fin juin à 12,4 milliards de dollars, dont une croissance organique de 15%.



A titre de comparaison, le consensus visait 11,8 milliards de dollars.



Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action (BPA) s'est accru de 7% à 0,84 dollar, alors que le marché anticipait un profit de 0,81 dollar par titre.



Pour l'ensemble de l'exercice 2024, le groupe dit désormais anticiper une croissance organique entre 9% et 10% pour une hausse de son BPA comprise entre 5% et 6%.



L'action avançait d'environ 1,5% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street après la publication de ces résultats.





