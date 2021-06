Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola : partenariat avec The Ocean Cleanup Cercle Finance • 02/06/2021 à 14:27









(CercleFinance.com) - Coca-Cola a annoncé mercredi la signature d'un partenariat avec The Ocean Cleanup, une fondation basée à Rotterdam à l'origine d'un système de nettoyage des rivières. Aux termes de l'accord, le fabricant de sodas et l'organisation non-gouvernementale ont prévu d'installer des dispositifs permettant d'intercepter les déchets plastiques dans 15 fleuves ou rivières d'ici à la fin 2022. Deux systèmes 'Interceptor' - qui visent à empêcher les déchets plastiques de pénétrer dans les océans en les interceptant en amont - ont d'ores et déjà été déployé en République Dominicaine et au Vietnam, précisent-ils dans un communiqué. The Ocean Cleanup estime que près de 80% des déchets plastiques qui se déversent dans l'océan proviennent des 1000 rivières et fleuves les plus pollués de la planète.

