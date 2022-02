Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola: nouvelle plateforme d'innovation mondiale information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 16:54









(CercleFinance.com) - Coca-Cola a annoncé vendredi le lancement d'une nouvelle plateforme d'innovation mondiale, baptisée 'Coca-Cola Creations' et dévoilé le premier produit issu de cette initiative.



Le numéro un mondial des boissons non-alcoolisées explique que le projet vise à décliner sa marque 'emblématique' sous de nouvelles expressions, que ce soit par le biais de collaborations, d'idées créatives ou d'actions culturelles.



Le premier produit issu de la plateforme - dénommé 'Coca-Cola Starlight' - est une édition limitée qui sera commercialisée à partir du lundi 21 février aux Etats-Unis, avant d'arriver dans d'autres pays dans les mois qui viennent.



D'après le groupe basé à Atlanta, le goût de ce nouveau soda, sans sucre, rappelle 'l'observation des étoiles autour d'un feu de camp, ainsi qu'une sensation de fraîcheur évoquant la sensation d'un voyage glacial dans l'espace'.



Coca-Cola explique qu'il s'agit d'un clin d'oeil à la NASA, qui avait emporté il y a 35 ans la fameuse boisson lors d'une mission dans l'espace.





