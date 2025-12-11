Coca-Cola nomme un initié, Henrique Braun, au poste de directeur général, en remplacement de James Quincey

(Ajoute le contexte et les détails de la publication) par Juveria Tabassum

Coca-Cola KO.N a nommé mercredi un initié, Henrique Braun, au poste de directeur général, en remplacement de James Quincey, alors que les entreprises de produits alimentaires emballés tentent d'adapter leurs stratégies aux consommateurs qui recherchent des boissons et des en-cas plus sains et plus abordables.

Le portefeuille de boissons sans sucre de Coca-Cola, ainsi que ses lignes de produits plus haut de gamme telles que le lait Fairlife, ont permis à l'entreprise de mieux se porter dans un paysage de consommation agité, contrairement à des rivaux tels que PepsiCo PEP.O .

Quincey et Braun ont tous deux rejoint la société en 1996 et ont occupé des postes de direction dans le monde entier pour Coca-Cola. Braun, 57 ans, prendra la direction du géant des boissons à compter du 31 mars.

Braun a été nommé directeur de l'exploitation de Coca-Cola en janvier et a acquis de l'expérience dans des unités telles que la chaîne d'approvisionnement, le développement de nouvelles activités et lesopérations d'embouteillage.

"Je me concentrerai sur la poursuite de l'élan que nous avons donné à notre système. Nous nous efforcerons de débloquer la croissance future en partenariat avec nos embouteilleurs", a déclaré Braun dans un communiqué.

Le cours de l'action de Coca-Cola a augmenté de près de 63% depuis que Quincey, 60 ans, a pris ses fonctions de directeur généralen mai 2017.

Quincey a été à la barre pendant une période où le fabricant de sodas a renforcé son orientation sur les boissons sans sucre et à faible teneur en calories et a ajouté des lignes de produits telles que le lait, l'eau pétillante, le café et les boissons énergisantes par le biais d'acquisitions.

"Quincey a placé la barre très haut. Les investisseurs doivent s'attendre à ce que le nouveau directeur général continue à rafraîchir le portefeuille de marques", a déclaré Kimberly Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Le secteur des biens de consommation a connu cette année une série de changements au niveau de la direction , les entreprises devant faire face à un environnement de consommation bifurqué, ainsi qu'à des défis opérationnels et de chaîne d'approvisionnement dus aux tarifs douaniers.