Coca-Cola KO.N a annoncé lundi que David Elkins, directeur financier de Bristol Myers Squibb BMY.N , deviendrait son directeur financier en avril 2027, succédant ainsi à John Murphy, directeur financier de longue date, qui prévoit de prendre sa retraite.

Âgé de 58 ans, M. Elkins occupe le poste de directeur financier chez Bristol Myers Squibb depuis 2019 et a auparavant occupé des fonctions de direction financière chez Johnson & Johnson, Celgene, AstraZeneca et Becton Dickinson.

M. Murphy, âgé de 64 ans, occupe le poste de directeur financier de Coca-Cola depuis 2019 et est devenu président en 2022. La société a indiqué que M. Murphy avait travaillé avec la direction sur la planification de la succession et qu’il continuerait à exercer ses fonctions de président tout en contribuant à superviser la transition. Elle a précisé qu’elle fixerait la date de départ à la retraite ultérieurement.

“C’est un choix intéressant d’avoir fait appel à une personne extérieure, étant donné que Coca-Cola a toujours eu tendance à promouvoir ses propres collaborateurs”, a déclaré Kristoffer Inton, analyste chez Morningstar Equity Research.

Le fabricant de boissons a revu à la hausse fin du mois dernier ses prévisions de bénéfice annuel, la demande de boissons non alcoolisées s’étant maintenue sur des marchés tels que l’Inde et le Brésil, même s’il a mis en garde contre une accélération des pressions sur les coûts et une faiblesse persistante de la consommation jusqu’en 2027.

L’entreprise tente de séduire des consommateurs de plus en plus sélectifs aux États-Unis en proposant des conditionnements plus petits et moins chers, mais elle doit faire face à une hausse des coûts d’emballage et de transport, la guerre menée par les États-Unis en Iran faisant grimper les prix des matièresండ premières.

“Le plus grand défi d'Elkins sera de savoir si Coca-Cola pourra absorber la hausse des coûts tout en maintenant des prix d’entrée de gamme abordables et en préservant les dépenses qui stimulent les volumes”, a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.