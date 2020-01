Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola : juste au-dessus des attentes au T4 2019 Cercle Finance • 30/01/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - Coca-Cola publie ce jeudi un BPA ajusté (non-GAAP) de 44 cents au titre du quatrième trimestre 2019, soit un cent de plus que le consensus, en hausse de +1% par rapport à la même période en 2018. A 9,1 milliards de dollars, les revenus nets du géant des sodas ont augmenté de +16%, et de +7% en organique. Pour l'exercice 2020, le groupe basé à Atlanta déclare tabler sur un BPA comparable en croissance de 7%, pour une croissance organique des revenus de l'ordre de 5%, en non GAAP.

