Les actions de Coca-Cola HBC ( CHBJ.J ) ont fait leur entrée lundi à la Bourse de Johannesburg, alors que le partenaire d'embouteillage de Coca-Cola a finalisé une cotation secondaire qui, selon ses dirigeants, reflète la confiance accordée aux marchés financiers sud-africains.
La société basée en Suisse, déjà cotée à Londres et à Athènes et dont la capitalisation boursière s'élève à environ 341 milliards de rands (19,53 milliards de dollars), a rejoint le marché principal de la Bourse de Johannesburg (JSE) quelques jours avant de finaliser l'acquisition d'une participation majoritaire de 75% dans Coca-Cola Beverages Africa (CCBA).
Le titre a ouvert à 996 rands (57 $) à la Bourse de Johannesburg (JSE) et a atteint un plus haut intrajournalier de 1.039,50 rands avant de reculer pour s'échanger à 990 rands à 11h26 GMT.
"Notre introduction en bourse aujourd’hui à la JSE confirme notre engagement à long terme envers l’Afrique du Sud et l’ensemble du continent. Nous voyons un formidable potentiel de croissance dans toute l’Afrique", a déclaré Zoran Bogdanovic, directeur général de Coca-Cola HBC, dans un communiqué.
La transaction avec CCBA, le plus grand embouteilleur Coca-Cola d’Afrique, devrait être finalisée le 27 novembre et permettra d’étendre considérablement la présence de Coca-Cola HBC sur le continent, tout en offrant aux investisseurs sud-africains un accès direct à ses actions.
Coca-Cola HBC représentera environ les deux tiers des volumes du système Coca-Cola en Afrique et desservira des marchés représentant plus de la moitié de la population du continent.
Cette introduction en bourse figure parmi les plus importantes réalisées à la Bourse de Johannesburg (JSE) ces dernières années et intervient alors que les entreprises se positionnent pour tirer parti de la croissance économique et de la consommation à long terme en Afrique, tout en s'appuyant sur l'important réservoir de capitaux institutionnels sud-africains.
La JSE connaît un regain d’activité en matière d’introductions en bourse depuis 2024, attirant des entreprises telles que Canal+ CAN.L , Boxer BOXJ.J , Optasia et Cell C CCDJ.J .
(1 $ = 17,4577 rands)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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