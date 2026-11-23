Coca-Cola HBC fait son entrée à la Bourse de Johannesburg (JSE) alors que l'accord avec CCBA touche à sa fin

Les actions de Coca-Cola HBC ( CHBJ.J ) ont fait leur entrée lundi à la Bourse de Johannesburg, alors que le partenaire d'embouteillage de Coca-Cola a finalisé une cotation secondaire qui, selon ses dirigeants, reflète la confiance accordée aux marchés financiers sud-africains.

La société basée en Suisse, déjà cotée à Londres et à Athènes et dont la capitalisation boursière s'élève à environ 341 milliards de rands (19,53 milliards de dollars), a rejoint le marché principal de la Bourse de Johannesburg (JSE) quelques jours avant de finaliser l'acquisition d'une participation majoritaire de 75% dans Coca-Cola Beverages Africa (CCBA).

Le titre a ouvert à 996 rands (57 $) à la Bourse de Johannesburg (JSE) et a atteint un plus haut intrajournalier de 1.039,50 rands avant de reculer pour s'échanger à 990 rands à 11h26 GMT.

"Notre introduction en bourse aujourd’hui à la JSE confirme notre engagement à long terme envers l’Afrique du Sud et l’ensemble du continent. Nous voyons un formidable potentiel de croissance dans toute l’Afrique", a déclaré Zoran Bogdanovic, directeur général de Coca-Cola HBC, dans un communiqué.

La transaction avec CCBA, le plus grand embouteilleur Coca-Cola d’Afrique, devrait être finalisée le 27 novembre et permettra d’étendre considérablement la présence de Coca-Cola HBC sur le continent, tout en offrant aux investisseurs sud-africains un accès direct à ses actions.

Coca-Cola HBC représentera environ les deux tiers des volumes du système Coca-Cola en Afrique et desservira des marchés représentant plus de la moitié de la population du continent.

Cette introduction en bourse figure parmi les plus importantes réalisées à la Bourse de Johannesburg (JSE) ces dernières années et intervient alors que les entreprises se positionnent pour tirer parti de la croissance économique et de la consommation à long terme en Afrique, tout en s'appuyant sur l'important réservoir de capitaux institutionnels sud-africains.

La JSE connaît un regain d’activité en matière d’introductions en bourse depuis 2024, attirant des entreprises telles que Canal+ CAN.L , Boxer BOXJ.J , Optasia et Cell C CCDJ.J .

(1 $ = 17,4577 rands)