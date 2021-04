Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola : hausse de 8% du BPA au 1er trimestre 2021 Cercle Finance • 19/04/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Les revenus sont en hausse de 5% à 9,0 milliards de dollars au 1er trimestre 2021. Les revenus organiques (non GAAP) ont augmenté de 6%. La marge opérationnelle s'est élevée à 30,2% contre 27,7% l'année précédente, tandis que la marge opérationnelle comparable (non GAAP) s'est élevée à 31,0% contre 30,7% l'année précédente. Le BPA a reculé de 19% pour s'établir à 0,52 $, et le BPA comparable (non GAAP) a augmenté de 8% pour s'établir à 0,55 $. Coca-Cola l'anticipe pour 2021 en croissance 'dans le haut de la plage à un chiffre ou le bas de celle à deux chiffres', pour une croissance organique des revenus 'dans le haut de la plage à un chiffre'.

