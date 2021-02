Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola : hausse de 6% du BPA au 4e trimestre Cercle Finance • 10/02/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Coca-Cola dévoile un bénéfice par action (BPA) en données comparables (non GAAP) en hausse de 6% à 47 cents au titre de son quatrième trimestre 2020, dépassant toutefois l'estimation moyenne des analystes. Le géant des sodas a vu sa marge opérationnelle comparable s'améliorer de 2,5 points à 27,3% pour des revenus de 8,6 milliards de dollars, en baisse de 5% (-3% en organique), avec toujours une amélioration de tendance par rapport au trimestre précédent. Affichant un BPA comparable de 1,95 dollar en 2020, Coca-Cola l'anticipe pour 2021 en croissance 'dans le haut de la plage à un chiffre ou le bas de celle à deux chiffres', pour une croissance organique des revenus 'dans le haut de la plage à un chiffre'.

Valeurs associées COCA-COLA CO NYSE -0.46%