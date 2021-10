Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola : hausse de 41% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 13:09









(CercleFinance.com) - Les revenus nets ont augmenté de 16 % pour atteindre 10,0 milliards de dollars au 3ème trimestre 2021 par rapport à la même période l'année dernière. Le Bénéfice par action (BPA) a augmenté de 41% à 0,57 $, et le BPA comparable (non conforme aux PCGR) a augmenté de 18 % à 0,65 $. Les flux de trésorerie depuis le début de l'année se sont élevés à 9,2 milliards de dollars, en hausse de 3,0 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Pour 2021, la société s'attend à une croissance organique de son chiffre d'affaires (non conforme aux PCGR) de 13 % à 14 % et à une croissance comparable du BPA (non conforme aux PCGR) de 15 % à 17 % contre 1,95 $ en 2020.

