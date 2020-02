Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola : hausse de 2,5% du dividende par action Cercle Finance • 21/02/2020 à 13:23









(CercleFinance.com) - Coca-Cola a annoncé jeudi soir que son conseil d'administration a décidé de relever son dividende par action de 2,5% à 41 cents, soit sa 58e année consécutive de hausse. Il sera mis en paiement le 1er avril au profit des actionnaires enregistrés au 16 mars. Par ailleurs, le conseil a élu Kathy Loveless, précédemment chef du cabinet du directeur financier John Murphy, comme vice-présidente et contrôleur, en remplacement de Larry Mark qui deviendra vice-président, activités financières globales.

Valeurs associées COCA-COLA CO NYSE -0.14%