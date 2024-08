Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Coca-Cola: en tête du Dow Jones, Morgan Stanley optimiste information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 17:06









(CercleFinance.com) - Coca-Cola affiche mardi la deuxième plus forte hausse de l'indice Dow Jones, soutenu par une note de Morgan Stanley qui distingue le titre dans une étude consacrée au secteur des boissons non alcoolisées.



En fin de matinée, le fabricant de sodas prend autour de 0,6%, alors que l'indice des 30 principales valeurs américaines est globalement inchangé.



Dans son étude, Morgan Stanley indique avoir relevé de 70 à 78 dollars son objectif de cours sur l'action, dont il fait sa nouvelle valeur préférée ('top pick') au sein du secteur, aux dépends de PepsiCo.



Le bureau d'études, qui affiche une recommandation 'surpondérder' sur le titre, rappelle qu'il se montrait de plus en plus optimiste sur le groupe depuis quelques mois au vu de sa solide maîtrise des prix, de la vigueur de ses activités à l'international et de ses gains de parts de marché.





Valeurs associées COCA-COLA CO 71,24 USD NYSE +0,53%