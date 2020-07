Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 22/07/2020 à 17:05









(CercleFinance.com) - Le titre Coca-Cola s'affiche dans le vert (+1%) ce mercredi, la mise à jour de l'avis d'un courtier ayant contribué à stimuler l'action du géant américain des boissons. Morgan Stanley a en effet relevé la recommandation concernant le titre du fabricant de soda de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un nouvel objectif de cours de 54 dollars (contre 52 dollars). Dans sa note, le broker a indiqué que la récente sous-performance et la faiblesse de valorisation de l'action par rapport à ses pairs sont désormais devenues 'trop prononcées'. Morgan Stanley a ainsi déclaré qu'il pensait que le deuxième trimestre était un point bas.

Valeurs associées COCA-COLA CO NYSE +1.62%