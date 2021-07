Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola : des propos d'analyste soutiennent le titre Cercle Finance • 16/07/2021 à 16:50









(CercleFinance.com) - Le titre Coca-Cola signe l'une des performances les plus notables de l'indice Dow Jones en ce début de séance vendredi, soutenu par les commentaires favorables d'un analyste. A 10h30 (heure de New York), l'action du producteur de sodas gagne 0,2%, alors que le Dow recule au même moment de 0,4%. Le titre profite de la publication d'une note de Jefferies qui fait état d'un fort redressement de l'activité et d'un probable relèvement d'objectifs la semaine prochaine, à l'occasion de la publication des résultats de deuxième trimestre. Dans cette note, les analystes relèvent leur objectif de cours sur le titre de 57 à 59 dollars. 'Nous apprécions la direction stratégique prise par Coca et le sentiment d'urgence mis en évidence par la récente réorganisation du groupe', justifie le bureau d'études. Après les récentes performances du titre - qui évolue désormais à un PER de 25x - Jefferies préfère néanmoins maintenir une recommandation 'conserver' sur le titre.

Valeurs associées COCA-COLA CO NYSE +0.20%