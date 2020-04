Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola : BPA trimestriel supérieur aux attentes Cercle Finance • 21/04/2020 à 13:42









(CercleFinance.com) - Coca-Cola publie un BPA ajusté des opérations poursuivies en hausse 8% de 51 cents au titre du premier trimestre 2020, dépassant de sept cents le consensus, et une amélioration de 2,5 points de sa marge opérationnelle ajustée à 30,7%, en données comparables. Le géant des sodas basé à Atlanta a vu ses revenus nets reculer de 1% à 8,6 milliards de dollars, avec une stagnation en organique, mais revendique toujours des gains de parts de marché dans les boissons non alcoolisées. En termes de perspectives, Coca-Cola s'attend à un impact 'significatif' de la crise du Covid-19 au deuxième trimestre, bien qu'inconnu à ce stade, mais reste optimiste concernant une possible amélioration séquentielle au second semestre.

