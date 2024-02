Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Coca-Cola: BPA augmenté de 10% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Coca-Cola publie un BPA comparable (non-GAAP) en augmentation de 10% à 0,49 dollar, grevé à hauteur de 13 points de pourcentage par un effet de changes négatif, tandis que sa marge d'exploitation non-GAAP s'est améliorée de 0,4 point à 23,1%.



A 10,8 milliards de dollars, les revenus du géant des sodas se sont accrus de 7%, avec une croissance organique de 12% soutenue principalement par des effets prix et mix qui ont représenté neuf points de pourcentage.



Affichant ainsi sur l'exercice 2023 une hausse du BPA comparable de 8% et une croissance organique du chiffre d'affaires de 12%, Coca-Cola déclare anticiper pour 2024 des fourchettes-cibles allant respectivement de 4 à 5% et de 6 à 7%.





Valeurs associées COCA-COLA CO NYSE +0.27%