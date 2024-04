Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Coca-Cola: BPA ajusté en hausse de 7% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 14:22









(CercleFinance.com) - Coca-Cola publie un chiffre d'affaires opérationnel de 11,3 milliards de dollars au titre du 1er trimestre, en hausse de 3% (+11% en organique).



Dans le même temps, le résultat opérationnel affiche une contraction de 36%, à 2141 M$ mais laisse apparaître un bénéfice net part du groupe en hausse de 2%, à 3177 M$.



Le BPA ressort ainsi à 0,74$ en hausse de 3%, (et +7% pour le BPA ajusté, à 0,72$).



Dans ce contexte, le firme prévoit de générer une croissance organique (non-GAAP) de son chiffre d'affaires de 8% à 9% en 2024.

La société s'attend à une croissance du BPA comparable (non-GAAP) de 4 % à 5 %.



' Nous sommes encouragés par notre début d'année 2024, qui a généré un nouveau trimestre de croissance des volumes, du chiffre d'affaires et des bénéfices dans un contexte dynamique ', a déclaré James Quincey, président-directeur général de The Coca-Cola Company. ' Nous pensons que notre système mondial est prêt à connaître un succès durable, grâce aux bonnes stratégies, à un alignement clair, à un portefeuille puissant et à une exécution solide'.





