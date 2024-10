Coca-Cola, Boeing, McDonald's, Starbucks... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Baker Hughes

Au troisième trimestre, les revenus de Baker Hughes s'élèvent à 6,9 milliards de dollars, en hausse de 4 % d'une année sur l'autre. L'Ebitda ajusté ressort à 1,21 milliard de dollars, en hausse de 23 % sur un an. Le résultat d'exploitation progresse de 30% sur un an à 930 millions de dollars. Le bénéfice par action bondit de 51% sur un an à 0,77 dollar.

Coca-Cola

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Coca-Cola a baissé de 1% à 11,9 milliards de dollars. Le bénéfice par action a reculé de 7 % à 66 cents et de 5% à 77 cents en données ajustées. Le consensus s'élevait à 74 cents. Le résultat d'exploitation a chuté de 23% à 2,51 milliards. La marge d'exploitation est de 21,2 % contre 27,4% l'année précédente. La marque de sodas s'attend désormais à une croissance organique de ses revenus annuels de l'ordre de 10%, et non plus entre 9 et 10%, avec une performance opérationnelle dans la partie supérieure de son modèle de croissance de long terme.

Boeing

Au troisième trimestre, les revenus de Boeing reculent de 1% à 17,84 milliards de dollars. Sur cette période, le constructeur aéronautique a accentué ses pertes qui passent de 1,64 milliards de dollars à 6,17 milliards de dollars sur un an. Le free cash flow est toujours négatif passant de 310 millions de dollars à 1,96 milliard de dollars. L'entreprise affiche une perte (non GAAP) par action de 10,44 dollars contre une perte de 3,26 dollars il y a un an à la même période en 2023, Sa marge opérationnelle ajustée est de -33,6% contre -6% un an auparavant.

Hilton Worldwide

Hilton Worldwide est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir revu à la baisse sa prévision de revenu par chambre disponible (Revpar) pour l’année 2024. Le groupe hôtelier américain attend un Revpar, indicateur clé du secteur, en progression de 2 à 2,5% contre 2% à 3% précédemment. Le bénéfice par action ajusté ressort cependant à 1,92 dollar pour le 3e trimestre, contre un consensus de 1,85 dollar, pour un Ebitda ajusté de 904 millions de dollars et un résultat net de 344 millions de dollars.

McDonald's

McDonald's est attendu en nette baisse à Wall Street alors que 10 personnes ont été hospitalisées et une personne est décédée en raison d'une infection liée à la bactérie Escherichia coli à la suite de la consommation de hamburgers du groupe. "Les premières conclusions de l'enquête indiquent qu'un sous-ensemble de maladies pourrait être lié aux oignons émincés utilisés dans le Quarter Pounder et provenant d'un seul fournisseur qui dessert trois centres de distribution", a indiqué le roi du fast food.

Qualcomm/Arm

Le concepteur de puces Arm Holdings annule une licence qui permettait à Qualcomm, partenaire de longue date, d'utiliser la propriété intellectuelle d'Arm pour concevoir des puces, affirme Bloomberg. Cette décision vient relancer une bataille juridique qui a débuté en 2022 lorsqu'Arm a intenté un procès à Qualcomm pour rupture de contrat et contrefaçon de marque.

Spirit Airlines

Spirit Airlines est attendu en hausse de plus de 16% en pré-marché à Wall Street après que le 'Wall Street Journal' a fait état de discussions récentes avec Frontier, autre compagnie aérienne low cost, sur un éventuel rapprochement. Le quotidien américain précise que si un accord est conclu, ce devrait être dans le cadre de la restructuration de la dette de Spirit. Spirit Airlines a été sur le point de fusionner en 2022 avec Frontier Group Holdings maison-mère de Frontier Airlines, avant que JetBlue Airways ne remporte les enchères.

Starbucks

L’action de la chaîne de cafés Starbucks est attendu en nette baisse après la suspension de sa guidance 2025. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2024, le groupe a enregistré des ventes mondiales à magasins comparables en baisse de 7%, selon des données préliminaires. Elles ont chuté de 14% en Chine et de 6% aux Etats-Unis. Le revenu net consolidé a baissé de 3 % à 9,1 milliards de dollars. Le bénéfice par action a chuté de 25% à 80 cents et le bénéfice par action ajusté de 24% à également 80 cents.

Texas Instruments

Texas Instruments a dévoilé des perspectives décevantes. Au troisième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net chuter de 20% à 1,362 milliard de dollars, soit 1,47 dollar par action. Hors éléments exceptionnels non signalés dans sa guidance, le bénéfice par action est ressorti à 1,44 dollars alors que le consensus s'élevait à 1,37 dollar. Texas Instruments a enregistré un recul de 8% de ses ventes à 4,15 milliards de dollars, Wall Street visant 4,12 milliards de dollars.