Coca-Cola bat le consensus au premier trimestre

(AOF) - Coca-Cola a publié un bénéfice au premier trimestre 2022 de 2,78 milliards de dollars, soit 64 cents par action, contre 2,25 milliards, ou 52 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Cela inclut un impact de 1% à 2% lié au retrait du groupe du marché russe. Le consensus ne visait que 58 cents par action. Le chiffre d'affaires de la célèbre marque de sodas a progressé quant à lui de 16,3% à 10,49 milliards de dollars, alors que les analystes de FactSet en attendaient 9,83 milliards.

Pour l'exercice 2022, Coca-Cola maintient un objectif croissance organique de 7% à 8% et de BPA ajusté de 5% à 6%.

