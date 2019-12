Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP : pullback sous 17,5E, 17,04E à préserver Cercle Finance • 12/12/2019 à 13:14









(CercleFinance.com) - CNP amorce un pullback sous 17,5E, ce qui valide la cassure du plancher des 1er puis 20 et 21 novembre: la cassure des 17,04E (plancher du 10 octobre) validerait à son tour le risque de retracement du plancher annuel des 16,34E des 15 et 28 août puis du 3 septembre dernier.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -3.31%