CNP : pullback après une série d'échecs sous 18,6E

(CercleFinance.com) - CNP entame un pullback après une série d'échecs sous 18,6E : le prochain support se situe vers 17,78E et le principal demeure facilement identifiable vers 17E (plancher du 3 au 9 octobre).

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +1.01%