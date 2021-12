Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP : boucle le rachat de l'assurance vie d'Aviva en Italie information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 09:44









(CercleFinance.com) - CNP Assurances a déclaré mercredi avoir finalisé l'acquisition de l'activité d'assurance-vie du groupe britannique Aviva en Italie, une opération qui avait été initialement annoncée en mars dernier. Le périmètre de la transaction inclut, entre autres, une participation de 51% dans la société d'assurance vie Aviva SpA., codétenue à 49% par UniCredit, qui changera de dénomination sociale pour devenir CNP Vita Assicura. Le rachat concerne également les 100% de la société d'assurance vie Aviva Life SpA., qui prendra le nom de CNP Vita Assicurazione, ainsi que les 93% détenus dans Aviva Italia Servizi SCARL, une entité qui fournit des services de support. Cette dernière changera également de dénomination sociale pour devenir CNP Vita SCARL. CNP précise que le prix d'acquisition, de 543 millions d'euros, a été financé sur ses fonds propres.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +0.19%