CNP Asurances : participation à une levée d'InterCloud

(CercleFinance.com) - InterCloud annonce une nouvelle levée de fonds de 22 millions d'euros dans un tour de financement mené par Orange Digital Ventures aux côtés de trois nouveaux investisseurs (CNP Assurances, UL Invest et Weber Invest) et de ceux déjà présents au capital. Leader de l'interconnexion des applications Cloud, InterCloud fournit des solutions 'softwaredefined' entièrement managées pour permettre aux entreprises globales d'interconnecter de manière transparente leurs ressources multi-cloud.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -0.50%