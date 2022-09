CNP Assurances: vers des économies d'énergie structurelles information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 10:44

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce rejoindre la démarche EcoWatt, un dispositif citoyen porté par RTE et l'ADEME permettant d'adopter une consommation d'énergie responsable. Par le biais d'économies d'énergie structurelles, CNP Assurances s'engage à diminuer de 30 % entre 2022 et 2023 la consommation d'électricité de ses locaux dans l'hexagone.



La société s'engage dès cet hiver à limiter le chauffage à 19°C dans ses différents locaux et à 16°C dans son site de repli, à éteindre la nuit son enseigne lumineuse sur le périphérique parisien et ses locaux, ainsi qu'à former l'ensemble de ses collaborateurs et leur famille à l'éco-conduite via le déploiement d'une formation en ligne spécifique.



Par ailleurs, d'ici la fin de l'année, CNP Assurances prévoit de déménager son siège social à Issy-Coeur de Ville dans un immeuble aux dernières normes environnementales, rassemblant l'ensemble des collaborateurs franciliens sur un même site.



'Il s'agit pour le Groupe d'un investissement financier important qui contribuera à sa démarche d'économies d'énergie structurelles', assure CNP Assurances, précisant que 'l'immeuble bénéficie des meilleures certifications environnementales'.