Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : va encadrer davantage ses investissements Cercle Finance • 08/02/2021 à 12:19









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce aujourd'hui adopter une politique renforçant l'encadrement de ses investissements dans le secteur du pétrole et du gaz afin de contribuer à limiter le réchauffement climatique. CNP Assurances s'engage ainsi exclure les investissements directs dans les entreprises du secteur du pétrole et du gaz dont plus de 10 % du chiffre d'affaires est lié aux énergies fossiles non-conventionnelles (sables bitumineux, pétrole et gaz de schiste, pétrole et gaz issus de la zone Arctique) tout comme les investissements dédiés aux infrastructures greenfield1 ou brownfield2 consacrées aux énergies fossiles non-conventionnelles. Dans le cadre de sa politique d'engagement actionnarial, CNP Assurances assure qu'elle interrogera les entreprises du secteur pétrole et gaz lorsqu'elles ne sont pas assez avancées ou transparentes sur leurs émissions de gaz à effet de serre ou sur leurs objectifs de réduction En fonction des réponses obtenues de la part des entreprises,CNP Assurances pourra mettre en oeuvre des mesures graduées si le dialogue n'est sont pas satisfaisant, allant jusqu'à la vente des titres émis par l'entreprise.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +0.22%