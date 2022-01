Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances: transfert de contrats d'Allianz France information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 18:04









(CercleFinance.com) - CNP Assurances et Allianz France annoncent avoir finalisé un transfert de contrats d'épargne d'Allianz France vers CNP Assurances.



Le transfert comprend plus de 20 000 contrats d'assurance vie et de capitalisation épargne pour un encours total de 2,1 Mds d'euros.



' Initié dans le cadre du rapprochement du groupe La Banque Postale et de CNP Assurances, ce transfert confirme la position de CNP Assurances comme assureur unique du groupe ' indique la direction.





