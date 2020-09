Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : signe un accord de distribution au Brésil Cercle Finance • 14/09/2020 à 11:24









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce la conclusion entre Caixa Seguradora et Correios, la Poste brésilienne, d'un accord de distribution non-exclusif d'une durée de dix ans au Brésil. Cet accord porte sur les produits de capitalisation et assurance dentaire. Correios est l'opérateur postal brésilien et fournit des services de communication et de logistique pour les entreprises et les particuliers. La société est présente dans les 5 570 communes du Brésil à travers plus de 6 500 agences postales.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +0.97%