CNP ASSURANCES se désengage du charbon

(AOF) - CNP Assurances a annoncé qu'il allait désinvestir dès aujourd'hui des entreprises dont plus de 20% du chiffre d'affaires est lié au charbon thermique. L'assureur a en effet adopté un plan de sortie définitive du charbon thermique, et s'engage pour cela à atteindre une exposition au charbon thermique de son portefeuille d'investissements nulle d'ici 2030 dans les pays de l'Union Européenne et de l'OCDE, et d'ici 2040 dans le reste du monde.

CNP Assurances reverra à échéance régulière les critères d'exclusion de son portefeuille d'investissements. A cet effet, le Groupe a également annoncé qu'il refusait désormais d'investir dans toute entreprise disposant d'une capacité de production d'électricité à partir de charbon thermique supérieure à 5 GW, produisant plus de 10 millions de tonnes de charbon thermique par an, ou développant de nouvelles infrastructures contribuant à l'exploitation du charbon thermique.

Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances, a déclaré: "Avec plus de 300 milliards d'euros investis dans tous les secteurs économiques, CNP Assurances considère qu'il est de sa responsabilité de tenir compte des impacts environnementaux de ses décisions d'investissement. L'adoption d'un plan de sortie définitive du charbon thermique constitue une nouvelle étape de notre stratégie en faveur de la transition énergétique. Nous continuerons à agir pour limiter le réchauffement climatique et respecter les engagements de l'Accord de Paris."

