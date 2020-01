Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : Sarah Bouquerel rejoint le groupe Cercle Finance • 31/01/2020 à 11:51









(CercleFinance.com) - Sarah Bouquerel rejoint CNP Assurances au sein du comité exécutif à partir du 2 mars prochain. Elle prendra la responsabilité d'un nouveau pôle des activités et relations stratégiques avec le Groupe La Banque Postale. Elle dirigera à ce titre la business unit LBP et assurera la supervision des activités de services et assistance comportant notamment les filiales Lyfe, Age d'Or et Filassistance. Elle prendra également la Présidence d'Open CNP. Sarah Bouquerel était depuis septembre 2018 directrice adjointe du pôle assurance de La Banque Postale, en charge des activités d'assurance non vie, directrice générale de La Banque Postale Assurances IARD et membre du comité de Direction Générale de La Banque Postale.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -0.60%