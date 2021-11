Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : S&P Global Ratings relève sa notation information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce que l'agence de notation S&P Global Ratings a rehaussé d'un cran sa notation de solidité financière, à 'A+' avec une perspective stable, ainsi que celle des titres subordonnés émis par le groupe. Dans son communiqué, l'agence justifie sa décision par l'intégration progressive avec la société mère immédiate, La Banque Postale, un mix produit de plus en plus allégé en capital et la conclusion de l'accord de bancassurance au Brésil. 'Ce relèvement de la notation par S&P Global Ratings indique la pleine reconnaissance de la solidité financière du groupe et de la robustesse de son modèle industriel', commente Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris 0.00%