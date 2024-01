Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CNP Assurances: S&P Global Ratings confirme sa notation A+ information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - CNP Assurances fait savoir que l'agence de notation S&P Global Ratings a confirmé les notations de CNP Assurances SA et sa filiale CNP Caution.



Ainsi, la solidité financière reste notée A+ avec perspective négative, les titres subordonné Tier 2 et Tier 3 sont notés A- tandis que les titres subordonnés Restricted Tier 1 sont notés BBB+.



Le maintien de la perspective négative reflète la notation de l'État Français qui se répercute sur la notation du Groupe La Poste et celle de CNP Assurances en tant qu'entité centrale, indique le communiqué de CNP Assurances.



Par ailleurs, 'la réaffirmation de la notation A+ par S&P Global Ratings à la suite de l'évolution de son modèle de capital, confirme la solidité financière de CNP Assurances', estime Marie-Aude Thépaute, directrice générale de CNP Assurances.



'Celle-ci s'appuie sur le modèle d'affaires et les orientations stratégiques du Groupe, basés sur la poursuite de notre développement et la force de nos partenariats ', a-t-elle ajouté.





