CNP Assurances : retombe vers 14,3E, 13,9E en vue

(CercleFinance.com) - La correction -brutale- amorcée sous 16,85E le 19 avril se poursuit : CNP Assurances retombe vers 14,3E et se rapproche de l'ex-résistance des 13,9E du 25/11/2020 au 20 janvier 2021 qui devrait constituer un support majeur.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -2.12%