Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : retire son objectif de résultat net Cercle Finance • 07/04/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration a pris la décision de retirer l'objectif de croissance du résultat net part du Groupe pour 2020 communiqué le 20 février 2020, qui ne pourra pas être tenu. Il confirme que cette crise n'est pas de nature à affecter profondément la solidité financière de CNP Assurances. L'entreprise communiquera des informations plus précises sur l'évolution de sa situation le 15 mai 2020 à l'occasion de la publication des indicateurs de résultat du 1er trimestre 2020.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +9.86%