CNP ASSURANCES : résultats 2020 salués en Bourse

(AOF) - Progressant de 5,14% à 14,73 euros, CNP Assurance figure parmi les principales hausses de l'indice SBF 120. L'assureur a dévoilé un résultat net, part du groupe, en repli de 4,4% à 1,35 milliard d'euros au titre de 2020. Le résultat brut d'exploitation a chuté de 14% à 2,614 milliards d'euros. Il a baissé de 5,7 % à change constant. Le taux de marge groupe sur affaires nouvelles s'est élevé à 12,2 %.

Le chiffre d'affaires a baissé de 17,3% à 27 milliards d'euros, essentiellement à cause de la crise sanitaire. Les impacts sur le chiffre d'affaires s'élèvent à -3,5 milliards sur le groupe, dont -2,4 milliards en France, -0,7 milliard en Amérique Latine et -0,4 milliard en Europe hors France. Il a reculé 11,5 % à change constant. La charge liée à la crise se maintient à un niveau équivalent, voire légèrement réduit par rapport au premier semestre.

CNP revendique une collecte nette positive de 5,9 milliards d'euros pour les contrats en unités de comptes, et négative de 7,2 milliards pour les contrats en euro.

Antoine Lissowski, le directeur général de CNP, qui cèdera par ailleurs sa place à Stéphane Dedeyan en avril, a déclaré : " En dépit de la crise sanitaire qui a marqué les ventes d'assurance vie en France au premier semestre, CNP Assurances a entamé le programme de transformation de la production et des encours induit par le contexte de taux négatifs. La production en Italie et au Brésil, très concentrée sur les Unités de compte, a été dynamique ".

Le taux de couverture du SCR Groupe, qui mesure sa solidité, est de 208 % à fin 2020 contre 227 % à fin 2019.

Enfin, le conseil d'administration propose un paiement de dividende à 1,57 euro par action, dont 0,77 euro de dividende régulier et 0,80 euro de dividende exceptionnel, soit 40% de taux de distribution sur les années 2019 et 2020.

