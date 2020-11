Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : résultat net pg de 918 ME au 30 septembre Cercle Finance • 19/11/2020 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en baisse de 25,7 % à 18 649 ME au 30 septembre 2020 (-21,0 % à change constant) ' essentiellement à cause de la crise sanitaire ' indique le groupe. En France, le chiffre d'affaires s'établit à 11 402 ME, en repli de 30,5 %. En Europe hors France, le chiffre d'affaires atteint 3 409 ME, en baisse de 8,8 %. Le produit net d'assurance (PNA) est en diminution de 7,3 % à 2 163 ME (+ 1,4 % à périmètre et change constants). Le résultat net part du Groupe (RNPG) est de 918 ME soit une baisse de 7,0 % à change courant et de 4,5 % à change constant.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -0.79%